Водитель Mercedes обстрелял автомобиль женщины на МКАД

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Водитель Mercedes в ходе конфликта с женщиной, управлявшей Hyundai, выстрелил в дверь ее машины на МКАД. Как сообщили в полиции, в настоящее время мужчина задержан. У него изъят пистолет "Оса". По данному факту возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Мужчина выстрелил в автомобиль женщины на МКАД. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу УВД по ЗАО.

В полицию обратилась женщина, которая рассказала, как водитель Mercedes своей агрессивной манерой вождения спровоцировал аварийно-опасную ситуацию. Инцидент произошел на 46-м километре МКАД.

"В ходе возникшего конфликта между водителями мужчина произвел выстрел в пассажирскую дверь автомобиля женщины из предмета, похожего на пистолет, после чего скрылся", - сообщили в УВД.

В полиции рассказали также, что 34-летний мужчина был задержан. У него изъяли пистолет "Оса", который он хранил в установленном законом порядке. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о хулиганстве, с него взята подписка о невыезде.