В Москве задержан стрелявший из пневматического ружья по прохожим

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Из окна дома на северо-западе столицы неизвестный мужчина открыл стрельбу из пневматического ружья. На место происшествия выехали сотрудники Росгвардии, которые задержали стрелка.

Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Москве задержали мужчину, стрелявшего по прохожим из окна квартиры на улице Маршала Бирюзова. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на сообщение ведоства.

Росгвардейцы оперативно прибыли на место и определили, из окна какой квартиры многоэтажки ведется стрельба. "Сотрудники Росгвардии блокировали возможные пути бегства злоумышленника. При помощи спасателей МЧС, которые вскрыли входную дверь, патрульные проникли внутрь квартиры и задержали стрелка", - отмечается в сообщении.

В квартире стрелка были найдены пневматическое ружье и патроны к нему. Расследование инцидента продолжается.