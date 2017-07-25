Первый гумконвой прибыл в зону деэскалации "Восточная Гута"

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В Министерстве обороны России сообщили о прибытии в зону деэскалации "Восточная Гута" вблизи Дамаска первого гуманитарного конвоя. В ведомстве также отметили, что из подконтрольных боевикам районов организована эвакуация раненных и больных жителей.

Первый гуманитарный конвой прибыл в зону деэскалации в Восточной Гуте вблизи Дамаска. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на Министерство обороны России.

"25 июля российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии доставил более 10 тонн продуктовых наборов и самых необходимых медикаментов в район Восточная Гута пригорода Дамаска, который остается подконтрольным группировке Джейш-аль Ислам", - говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что с территорий, подконтрольных силам оппозиции, организована эвакуация раненных и больных жителей.