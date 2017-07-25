По факту ДТП на Волоколамском шоссе возбуждено уголовное дело

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По факту ДТП на Волоколамском шоссе с участием четырех автомобилей возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения. В результате аварии пострадали четыре человека. Виновник ДТП скрылся с места происшествия.

После крупного ДТП на Волоколамском шоссе возбуждено уголовное дело. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления МВД столицы.

"По факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 264 УК России ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств")", - сообщил источник в ведомстве.

Авария произошла во вторник утром. По основной версии, всё случилось по вине водителя Mercedes, который на скорости 140-150 километров в час двигался в сторону области, и выехал на встречную полосу. Сначала он зацепил автомобиль Skoda, а после транспортные средства задели еще два автобуса. Одна из машин загорелась. Движение по Волоколамскому шоссе было открыто лишь спустя шесть часов после аварии.

Пострадали четыре человека. Виновник ДТП скрылся с места происшествия. В настоящее время его разыскивает полиция.