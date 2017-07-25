Лавров выступит на 72-й сессии Генассамблеи ООН

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров намерен выступить в рамках 72-й Генеральной ассамблеи ООН. Мероприятие начнется 19 сентября выступление генсека организации Антонио Гутерриша. В этот же день планируется выступление президента США Дональда Трампа.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров намерен выступить в рамках 72-й Генеральной ассамблеи ООН. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на предварительную программу мероприятия, распространенную штаб-квартирой организации.

Генассамблея пройдет с 19 по 25 сентября в Нью-Йорке. Первый день мероприятия начнется с выступления генсека ООН Антониу Гутерриша и председателя 72-й сессии Мирослава Лайчака. На этот же день запланировано выступление президента США Дональда Трампа, которое станет для него первым в ООН.

В этот же день свои речи скажут лидеры Армении, Афганистана, Бразилии, Израиля, Польши, Узбекистана и Франции. Глава российского МИД должен выступить 21 сентября. В последний день Генассамблеи планируется заслушать министров иностранных дел КНДР и Сирии.