Враждующие стороны в Ливии договорились о перемирии

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Представители враждующих сторон в Ливии договорились о перемирии. Переговоры с ними провел в особняке французского МИД под Парижем Эмманюэль Макрон. По словам президента Франции, выборы в Ливии могут состояться весной 2018 года.

Глава правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар договорились о перемирии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на агентство France Presse.

Переговоры проходили в особняке французского МИД под Парижем. Их провел президент Франции Эмманюэль Макрон. Как сообщило агентство "РИА Новости", французский лидер отметил, что выборы в Ливии могут пройти весной 2018 года.

"Мы решили работать над созданием "дорожной карты" по вопросам безопасности и обороны ливийской территории от угроз и любого незаконного трафика. Мы будем стремиться к тому, чтобы все силы безопасности и вооруженные силы придерживались этого плана в рамках воссоединения институтов с целью координации усилий по борьбе с терроризмом, для контроля за миграционным потоком через ливийскую территорию, контроля границ и борьбы с криминальными группами", - говорится в заявлении Елисейского дворца.