Проблема с вылетом из Турции в Россию шестилетней девочки решена

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Посольство России в Турции сообщило, что проблема с вылетом на родину шестилетней россиянки решена. Как сообщила пресс-атташе дипмиссии, решить необходимые вопросы удалось благодаря совместным действиям российских дипломатических представительств в Анкаре, Стамбуле и Анталье.

Проблема с вылетом в Россию из Турции шестилетней девочки решена. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на российское посольство.

"Завтра в первой половине дня отец с дочерью намерены вылететь в Россию", - сообщила пресс-атташе дипмиссии Ирина Касимова.

Как сообщалось накануне, житель Саратовской области Сергей Уханов записал видеообращение к главе Чечни Рамзану Кадырову с просьбой помочь ему в возвращении дочери, которая была задержана вместе с матерью и ее гражданским мужем на границе с Сирией. Они пытались перебраться на сирийскую территорию из Турции по поддельным паспортам. Глава Чечни сообщил в понедельник о достижении договоренности с турецкой стороной и передаче девочки отцу.

Во вторник стало известно о проблемах, связанных с ограничением на выезд ребенка из Турции. Как отметила пресс-атташе посольства, разрешить ситуацию удалось благодаря совместным усилиям российских диппредставительств в Анкаре, Стамбуле и Анталье.