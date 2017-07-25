Захарова опровергла заявления CNN о вооружении Россией "Талибана"

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В американских СМИ развернута кампания по дезинформации о якобы имеющих место поставках Россией оружия талибам в Афганистане. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она указала, что "CNN в этой игре соответствующих американских структур - надежный инструмент пропаганды".

Официальный представитель российского дипломатического ведомства Мария Захарова опровергла сообщения телеканала CNN о якобы поставках оружия Россией террористическому движению "Талибан" (запрещено на территории России – прим. ред.) в Афганистане.

"Неоднократно заявляли о том, что в американских СМИ развернута кампания по дезинформации на тему якобы вооружения Россией "Талибана" в Афганистане и так далее. CNN в этой игре соответствующих американских структур - надежный инструмент пропаганды", - сказала она в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Ранее CNN опубликовал снимки боевиков "Талибана" с автоматами Калашникова, снайперскими винтовками и тяжелыми пулеметами без опознавательных знаков. По сообщению телеканала, талибы получают оружие из России.

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