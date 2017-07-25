Спасатели вытащили из Москвы-реки двух тонувших 10-летних девочек

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Спасатели вытащили из Москвы-реки двух тонувших десятилетних девочек. Инцидент произошел в 300 метрах от поисково-спасательной станции "Рублево". Детей обнаружили в 10 метрах от берега во время обхода на катере.

Спасатели вытащили из воды двух тонувших в Москве-реке десятилетних девочек. Об этом сообщило агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

"В 18:17 часов спасатели МГПСС поисково-спасательной станции Рублево (Москва-река, бухта Живописная) спасли двух девочек 10 лет (2007 года рождения). Происшествие произошло в 300 метрах от станции, в 10 метрах от берега", - говорится в сообщении.

Спасатели увидели женщину, которая звала на помощь, во время обхода на катере. Одну девочку спасатели доставали уже с глубины. Оба ребенка спасены, их здоровью ничто не угрожает.