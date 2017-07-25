Госдеп опроверг сообщения об отставке Тиллерсона

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Сообщения СМИ о намерении госсекретаря США Рекса Тиллерсона покинуть свой пост до конца этого года или раньше, не соответствуют действительности. Об этом заявили в пресс-службе Госдепартамента. Ранее телеканал CNN сообщил, что у шефа американской дипломатии якобы существуют серьезные разногласия с Белым домом.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в настоящий момент не рассматривает возможность своей отставки. Об этом сообщила начальник пресс-службы Госдепа США Хезер Науэрт. "Это неверно, госсекретарь намерен оставаться на своем посту. Он видит, что ему предстоит много работы, активно участвует в деятельности Госдепартамента", - приводит ее слова ТАСС.

Ранее CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что Тиллерсон может в скором времени покинуть свой пост. По информации телеканала, у него существуют серьезные разногласия с Белым домом, включая вопрос выстраивания отношений с Ираном.

В июне газета Politico писала, что Тиллерсон устроил скандал из-за постоянных проблем с назначением его заместителей.

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