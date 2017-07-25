В Госдепартаменте заявили об отсутствии решения по российской дипсобственности

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В Госдепартаменте США заявили, что решение о дипломатической собственности России в Соединенных Штатах пока не принято. По данным дипломатического ведомства, Вашингтон не согласен с происходившими там "злонамеренными действиями".

США не приняли решения по дипломатической собственности России в Соединенных Штатах. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на американский Госдепартамент.

Как сообщила официальный представитель ведомства Хизер Нойерт, американская сторона не согласна с происходившими там "злонамеренными действиями".

"Переговоры продолжаются. Как вы знаете, (замгоссекретаря) Том Шеннон провел переговоры со своим коллегой (из России). Никакого решения не было принято. Мы знаем, что они (здания) были вовлечены в злонамеренные действия здесь, в США. Россия, в любом случае, по-прежнему ими владеет. Но мы имеем право заставить людей покинуть их, поскольку эта активность имела место", - сказала она.

В декабре 2016 года администрация тогда еще действующего президента США Барака Обамы выслала из страны 35 российских дипломатов, а также наложила арест на два объекта дипломатической собственности. Причиной стало "вмешательство России" в выборы США и "притеснение" американских дипломатов в Москве. Москва тогда воздержалась от ответных мер. В июле 2017 года в МИД заявили, что ответ американской стороне уже готовится.