В Ростове-на-Дону завели дело на работника "Почты России" за кражу посылок

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В отношении ростовского сортировщика "Почты России" возбудили уголовное дело. Накануне его задержали по подозрению в краже посылок, он уже признался в содеянном.

Полиция возбудила уголовное дело за кражу посылок в отношении работника Ростовского магистрального сортировочного центра "Почты России". Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе главка МВД России по Ростовской области.

"Полицейские установили, что курьер одного из почтовых отделений в Советском районе во время разгрузки в сортировочном центре похитили посылки и бандероли. Затем, вскрыв упаковки, которые он выбросил в прибрежных зарослях, он спрятал содержимое посылок в багажнике машины своего знакомого", - отметили в ведомстве.

Сотрудники "Почты России" провели внутреннее расследование после информации в СМИ о хищении почтовых отправлений в Ростовской области. Подозреваемый в преступлении накануне был найден.