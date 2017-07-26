Палата представителей США одобрила новые санкции против России

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Палата представителей Конгресса США подавляющим большинством приняла законопроект о новых санкциях против России, Ирана и Северной Кореи. Решение поддержали как республиканцы, так и демократы. Как заявили в Госдуме, расширение санкций подрывает возможность восстановления отношений между странами.

Палата представителей США абсолютным большинством голосов приняла пакет новых антироссийских санкций, передает ТАСС.

Новые ограничительные меры предполагают существенное сокращение сроков финансирования российских банков, а также международных энергетических проектов России. В случае принятия документа, американские компании и частные лица не смогут кредитовать российские банки дольше, чем на 14 дней. Сейчас этот срок составляет 90 дней.

Кроме того, он призван наказать причастных к кибератакам на физических лиц и учреждения США. Таким лицам будет закрыт въезд в США, открытые визы аннулированы, а активы заморожены.

Документ, разработанный в Сенате и дополненный в процессе обсуждения, вернется для утверждения в верхнюю палату Конгресса. Оттуда его направят в Белый дом, где президент США Дональд Трамп, как ожидается, подпишет документ. Только после этого санкции начнут действовать.

Закон не позволяет президенту снять новые и уже действующие санкции, отменить их может только Конгресс. Несмотря на это, свою подпись, как считают эксперты, Трамп все же поставит.

Расширение антироссийских санкций уже прокомментировали в Госдуме. Как заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, это подрывает возможность восстановления российско-американских отношений и осложняет их еще больше.

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