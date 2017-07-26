"Лаборатория Касперского" запустила бесплатный антивирус

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"Лаборатория Касперского" объявила о глобальном запуске бесплатного антивируса Kaspersky Free. По словам гендиректора компании Евгения Касперского, новый продукт не будет конкурировать с платными версиями. Работа над созданием бесплатного антивируса велась в течение полутора лет.

"Лаборатория Касперского" объявила о запуске бесплатного антивируса Kaspersky Free по всему миру. Об этом сообщил генеральный директор компании Евгений Касперский в своем личном блоге.

"Есть отличная новость - мы объявляем о глобальном всемирном запуске бесплатного антивируса Kaspersky Free! Для всех желающих, "безвозмездно, то есть даром", - отметил Касперский.

По его словам, Kaspersky Free не будет конкурировать с платными версиями. Касперский добавил, что работа над новым бесплатным антивирусом велась в течение полутора лет.

В прошлом году продукт успешно прошел обкатку в России, Украине, Белоруссии, Китае и еще нескольких странах. В июле новый антивирус смогут опробовать жители США, Канады и многих государств Азиатско-Тихоокеанского региона. До конца года компания планирует сделать Kaspersky Free доступным для всех стран.

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