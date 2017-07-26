В Восточную Гуту впервые доставили российскую гумпомощь. Как это было

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Российские военные впервые доставили гуманитарную помощь так называемой сирийской умеренной оппозиции в Восточной Гуте. Пятнадцать тонн груза было передано на нейтральной территории зоны деэскалации. Большая его часть - продукты питания, еще две тонны - медикаменты.

Это первый гуманитарный конвой в Восточную Гуту за последние 6 лет. Колонна формируется на подъезде к зоне деэскалации, затем пересекает КПП. Дальше – территория, подконтрольная вооруженной оппозиции. Узкие улицы Восточной Гуты они заняли еще в самом начале гражданской войны, отмечает "ТВ Центр". Гуманитарная спецоперация - именно так наши военные называют пробную доставку провизии и лекарств, согласившимся на перемирие антиправительственным группировкам и их семьям. Продовольствие в обмен на мир.

Российские военные наладили телефонную связь с командирами группировок Восточной Гуты. Самая многочисленная из них — "Джейш-аль Ислам", это около 6 тысяч бойцов. Принято решение оставить грузовики на небольшой площади за углом. Представители оппозиции должны сами сесть за руль и выгрузить продовольствие себе на склад. За ситуацией можно наблюдать из укрытия.

На горизонте появляется человек, затем исчезает. На некоторое время воцарилась тишина. Командиры оппозиционных сил не выходят на связь. Чтобы не сорвать договоренности журналистов возвращают на границу зоны деэскалации. Спустя некоторое время возвращаются и российские военные.

"Переговоры на самом деле очень сложными были, так как это было впервые, у умеренной оппозиции были опасения, но доверие к военнослужащим Российской Федерации перебороли эти опасения и они пошли на контакт. Машины с гуманитарной помощью доставили груз на линию, которую обговорили. Водители убыли, за руль сели водители умеренной оппозиции и доставили к себе на базу", - говорит представитель российского подразделения контроля деэскалации в Восточной Гуте Виктор Малахов.

Гуманитарная спецоперация прошла успешно. Грузовики из зоны деэскалации выехали уже пустыми. Это значит, что сирийская оппозиция принимает условия перемирия.

Виктор Прокушев, Дмитрий Шиков. "ТВ Центр", Сирия.