Европа в огне: в Португалии эвакуируют десятки деревень

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В Европе продолжают полыхать природные пожары. В Португалии эвакуированы жители 10 населенных пунктов. Французские власти не исключают, что пожары в районе Ниццы возникли из-за поджога.

В центральной части Португалии не удается остановить распространение природных пожаров. Об этом сообщает "ТВ Центр". Спасателям пришлось эвакуировать жителей десяти населенных пунктов. В ликвидации задействованы около двух тысяч человек и спецтехника, в том числе самолеты. Тушение осложняет сильный ветер и жара.

Во Франции уже выгорело более трех тысяч гектаров леса. Крупные возгорания отмечены возле популярных курортов Ниццы и Сен-Тропе. Уже второй день горят леса на юге Корсики. Для борьбы с огненной стихией привлечены несколько тысяч пожарных и военных, а также авиация. Травмы и ожоги получили около 20 человек. Большая часть из них спасатели и полицейские. Руководство Пятой республики обратилось к странам ЕС за помощью.

Италия уже направила в зону бедствия два дополнительных самолета. Местные власти проводят расследование, чтобы установить причины возгорания. Не исключена версия поджога.