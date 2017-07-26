Под Брянском третьи сутки ищут пропавшего 8-летнего мальчика

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Поисковая операция развернута в Брянской области. Там в понедельник утром пропал восьмилетний мальчик.

В Брянской области уже трое суток идут поиски 8-летнего мальчика. Последний раз его видели в районе поселка Глаженка, куда он отправился на велосипеде за мороженным, сообщает "ТВ Центр".

Утром в понедельник Кирилл Петрухин выехал из деревни Корчминка. В Глаженке его видели в магазине. Однако домой он не вернулся. Мать ребенка сразу заявила о пропаже сына и уже через несколько часов были начаты поиски.

Сейчас полицейские, спасатели и около сотни добровольцев прочесывают окрестности. В этом районе много заброшенных дач. Ночью МЧС разворачивает освещение вдоль лесной дороги. Именно там накануне был найден велосипед мальчика. Поисковики не исключают, что ребенок мог заблудиться в лесу. Возбуждено уголовное дело.