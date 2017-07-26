Ространснадзор признал опасным состояние московских электричек

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Проезд на московских электричках, перевозящих около 540 миллионов пассажиров в год, может быть опасным. Проверка Ространснадзора выявила многочисленные нарушения работы электропоездов, в том числе тормозных и противопожарных систем.

Ространснадзор выявил множество нарушений в работе электричек в ходе проверки. В частности, нарекания сотрудников вызвали тормозные и противопожарные системы. В надзорном ведомстве подтвердили "Коммерсанту" факт проверки и соответствующие результаты.

Кроме проблем с тормозными системами, стало известно также и о том, что ремонт составов проводился формально: акты подписывали, но ремонтировали некачественно. Итоги проверки могут привести к выходу из обращения всего подвижного состава, прошедшего ремонт. Также могут быть закрыты пути моторвагонных депо.

В Центральной пригородной пассажирской компании получили предписание Ространснадзора и разработали план мероприятий. Результаты проверки также переданы в транспортную прокуратуру.

Поводом для проверки могла стать авария в московском районе Кунцево в апреле. Тогда на путях столкнулись электричка и пассажирский поезд.

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