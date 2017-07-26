СМИ: Госдума хочет ужесточить наказание для стритрейсеров

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В Госдуме решили ужесточить санкции для уличных гонщиков. Депутаты планируют распространить на них статью "Хулиганство", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы и конфискации автомобиля. В среду состоится первое заседание рабочей группы по данному вопросу.

В Госдуме планируют ужесточить наказание для стритрейсеров, устраивающих незаконные гонки на улицах в различных городах России. Об этом сообщает газета "Известия".

В среду состоится первое заседание рабочей группы, которая будет заниматься разработкой нового законопроекта. Ее возглавит зампред комитета по безопасности Госдумы Анатолий Выборный. На уличных гонщиков планируется распространить статью "Хулиганство".

"Считаю целесообразным подумать о том, чтобы предусмотреть наказание, аналогичное наказанию за пьяное вождение, а также конфискацию транспортного средства", - сказал Выборный.

Кроме того, депутаты планируют обратиться в правительство Москвы с просьбой оборудовать специальные трассы для уличных гонщиков на территории Троицкого и Новомосковского административных округов.

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