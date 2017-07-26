В США объяснили снятие россиянина с рейса

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Авиакомпания Delta Airlines опровергла сообщение о том, что сняла с рейса россиянина из-за "оккупации Крыма". Пассажира высадили с самолета из-за нарушения правил безопасности.

Американская авиакомпания Delta Airlines прокомментировала инцидент с высаженным с рейса россиянином Андреем Ереминым, передает РИА Новости со ссылкой на заявление авиакомпании.

Delta Airlines заявила, что пассажир был снят с рейса "Сиэтл-Атланта" не из-за "оккупации Крыма", как он заявил, а из-за нарушения правил безопасности. В авиакомпании рассказали, что Еремин опоздал на рейс, вломился в закрытую дверь, после чего сработала система сигнализации.

Отмечается, что его допросили, а затем перенесли бронирование на более поздний рейс. Оба полета прошли без происшествий.

Ранее Еремин сообщил в своем Facebook, что его сосед по самолету отказался лететь рядом с ним из-за того, что Еремин якобы является "оккупантом Крыма, как и другие российские граждане". Авиакомпания поддержала точку зрения соседа и высадила россиянина с самолета.

Этой ситуацией уже занялось российское посольство в США и попросило подробностей у авиакомпании.

В марте 2014 в результате референдума Крым вошел в состав России. Международное сообщество продолжает считать полуостров частью Украины.