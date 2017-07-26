Совбез ООН отказался осудить обстрел посольства России в Дамаске

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Некоторые члены Совета безопасности ООН заблокировали проект заявления по обстрелу посольства России в Дамаске. Об этом сообщили в российском постпредстве при организации.

Совет Безопасности ООН заблокировал проект заявления, осуждающий обстрел российского посольства в Дамаске. Об этом передает "ТВ Центр".

Как сообщили в нашей постпредстве при Всемирной организации, ряд стран отказались работать с предложенным Москвой текстом, хотя он был основан на стандартных формулировках о противодействии терроризму и неприкосновенности диппредставительств.

24-25 июля российское посольство подверглось нескольким минометным обстрелам из района Джобар, в котором сохраняется присутствие боевиков. Во вторник на заседании Совбеза по ближневосточной проблематике заместитель постпреда России Владимир Сафронков призвал партнеров осудить инцидент.