08:50, 26 июля 2017

Более 50 человек отравились макаронами в Москве

Теги:  отравление  Происшествие  москва

В Москве с пищевым отравлением госпитализированы 56 человек. Он утверждают, что отравились макаронами, которые подавались на ужин в служебных столовых. Все пострадавшие - рабочие поселков Сосенки и Ульяновского лесопарка.

В Москве произошло массовое отравление, в больницы попали 56 человек, передает "МИР 24".

По предварительной информации, рабочие поселков Сосенки и Ульяновского лесопарка отравились некачественными макаронами, которые подавали на ужин в служебных столовых.

По словам пострадавших, их начали мучить сильные боли и тошнота. Сейчас идет поиск фирмы, которая отвечает за поставки продуктов питания в столовую. Информация о массовом отравлении передана в Роспотребнадзор.  

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