Более 50 человек отравились макаронами в Москве

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В Москве с пищевым отравлением госпитализированы 56 человек. Он утверждают, что отравились макаронами, которые подавались на ужин в служебных столовых. Все пострадавшие - рабочие поселков Сосенки и Ульяновского лесопарка.