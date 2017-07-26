Россия подготовит болезненный ответ на новые санкции США

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Россия должна подготовить болезненный ответ на новые американские санкции, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. По его словам, голосование Конгресса показывает, что в отношениях России и США не будет не только прорыва, но и нормализации.

Американский бизнес в России считает ошибкой введение новых санкций против Москвы. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава американской торговой палаты в России Алексей Родзенко. По его мнению, введение новых ограничительных мер связано, скорее, с президентом Дональдом Трампом, чем с Москвой.

Отреагировали на новые санкции и в российском Совфеде. Как заявил глава комитета по международным делам Константин Косачев, Россия должна подготовить болезненный ответ на действия Вашингтона. По его мнению, голосование в конгрессе США показывает, что в отношениях двух стран не будет не только прорыва, но и нормализации.

"Дальнейшая деградация двустороннего сотрудничества становится неизбежной, хотя дальше вроде бы уже некуда. Первое – не суетиться. Наша официальная реакция должна последовать уже на вступивший в силу закон (в чем, увы, нет сомнений, но все же). Второе – готовить такую реакцию, потому что она обязательно должна быть. Не симметричная, но болезненная для американцев. И на закон, и на все предшествовавшие этому действия по недвижимости, дипломатам и проч. Третье – исходить из того, что с нынешним антироссийским консенсусом в Конгрессе диалог не получится, это надолго", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

Он добавил, что "свет клином на США не сошелся", и России следует продолжать выстраивать отношения с остальным миром.

Новые антироссийские санкции предусматривают сокращение максимального срока рыночного финансирования банков, находящихся под санкциями, до 14 дней, а компаний нефтегазового сектора — до 30 дней, а также ужесточение ограничений на передачу технологий для разведки и добычи российской нефти на глубоководье, на арктическом шельфе и в сланцевых формациях. Кроме того, предлагается ввести ограничительные меры на экспортные трубопроводы и против нефтегазовых компаний из третьих стран, работающих с Россией.