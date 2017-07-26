Опрос: россияне оценили качество услуг ЖКХ на 5 баллов из 10

Теги: Общество жкх россияне опрос коммунальные службы

Жители России считают, что качество услуг ЖКХ в нашей стране находится на среднем уровне. Согласно оценкам, на первом месте идут коммунальные службы в Нижневартовске с рейтингом 6,8 балла из 10. При этом Москва занимает седьмую позицию, а Санкт-Петербург - 11.

Граждане России в среднем оценили качество услуг ЖКХ на пять баллов из десяти. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные опроса жителей ста крупнейших российских городов.

Больше всех довольны коммунальными службами жители Нижневартовска. Они оценили их работу на 6,8 балла. Следом идут службы ЖКХ в Сургуте и Набережных Челнах. В свою очередь, Москва находится на седьмом месте списка, а Санкт-Петербург – на 11.

Самые недовольные коммунальными службами жители живут в Махачкале. Они оценили услуги ЖКХ на 4,1 балла. При этом общая разница между лидером и аутсайдером рейтинга составляет всего 2,7 балла.

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