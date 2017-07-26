Скандал с Siemens грозит замглавы Минэнерго России санкциями

Теги: евросоюз санкции Экономика россия минэнерго

Евросоюз может расширить список "крымских" санкций и внести туда должностные лица и компании, причастные к скандалу с установкой турбин Siemens на полуострове. В частности, в черный список может попасть замглавы Минэнерго Андрей Черезов.

Евросоюз планирует расширить санкции против России из-за скандала вокруг газовых турбин Siemens, сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на источник, близкий к Еврокомиссии.

По словам собеседника издания, ограничительные меры могут затронуть структуры "Ростеха" - ОАО и ООО "ВО "Технопромэкспорт", а также их руководители. Кроме того, в черный список может попасть курирующий Крым замглавы российского Минэнерго Андрей Черезов.

Рассмотрение вопроса расширения санкций инициировала Германия, он будет обсуждаться 26 июля в ходе заседания Еврокомиссии. Ранее Германия просила добавить туда четыре физических и юридических лица.

11 июля Siemens подал иск против российской компании "Технопромэкспорт" из-за информации о поставках газотурбинных установок в Крым в обход санкций. Всего на полуострове обнаружили четыре газотурбинных установки. Впоследствии в Siemens заявили, что они прекращают поставки энергооборудования в Россию.

Читайте также:

Siemens прекращает поставки энергооборудования в Россию