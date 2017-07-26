Мужчина развернул флаг СССР во время выступления Трампа. Видео

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Ряд инцидентов произошел в городе Янгстаун, штат Огайо, во время выступления американского президента Дональда Трампа. Один из протестующих развернул на трибуне плакат: "Трамп и Пенс должны уйти". Затем другой молодой человек развернул на трибуне советский флаг. Его грубо вывела охрана.

Противники Дональда Трампа пытались сорвать выступление президента США в городе Янгстаун, штат Огайо, передает РИА Новости. Протестующим помешали соратники Трампа и его охрана.

Сначала мужчина развернул на трибуне плакат с надписью: "Трамп и Пенс должны уйти". На протестующего против политики новой администрации США напали другие участники митинга, произошла потасовка.

"Откуда он, черт возьми, взялся?" - прокомментировал Трамп после того, как мужчину вывела охрана. Инцидент показали в прямом эфире американские телеканалы.

Затем второй протестующий развернул на трибуне флаг СССР. Флаг из рук протестующего быстро выхватили, после чего его грубо вывела охрана. Молодому человеку порвали футболку. "А он молод. Ему надо к мамочке. Будут у него проблемы. Держу пари, его мамочка голосовала за нас", - сказал Трамп.

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