Владельцам "рыбьих" фамилий могут сделать скидку в "Москвариуме"

Теги: Москва скидка рыба

В "Москвариуме" могут предоставить скидку на посещение владельцам "рыбьих" фамилий. Обращение к руководству океанариума с подобной просьбой намерена направить председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова.

Председатель комиссии Мосгордумы по экологической политике Зоя Зотова заявила, что она намерена обратиться в "Москвариум" на ВДНХ с предложением предоставить скидку людям, чьи фамилии связаны с рыбами.

"Я подготовлю такое обращение и направлю в "Москвариум", - приводит слова Зотовой агентство "Москва". Она отметила, что предоставление скидки может стать разовым случаем.

Ранее в мае руководство Московского зоопарка решило предоставить льготы на входной билет для обладателей "птичьих" фамилий. Эта акция была приурочена к открытию голубиной выставки.

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