Белка оставила без света более 45 тысяч жителей Калифорнии
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В американском городе Сан-Диего в Калифорнии произошло массовое отключение электроэнергии, без света остались более 45 тысяч человек. Виновницей ЧП стала белка, которая неудачно задела линию электропередачи.
В американском штате Калифорния в городе Сан-Диего более 45 тысяч человек остались без света из-за белки, передает телеканал CBS8.
Сообщается, что белка неудачно задела линию электропередачи из-за чего произошло массовое отключение света. В результате ЧП без электричества остались жилые дома, школы, больницы, предприятия.
Рабочие смогли восстановить электроснабжение на поврежденном участке в течение часа.
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