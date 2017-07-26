Подозреваемого в убийстве 9 человек под Тверью признали вменяемым
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Следственный комитет передал в суд уголовное дело, возбужденное в отношении электрика Сергея Егорова. Его подозревают в расстреле 4 июня девяти человек из карабина "Сайга" в поселке Редькино под Тверью.
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о массовом убийстве под Тверью, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Она добавила, что дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения, затем оно будет передано в суд.
По результатам комплексной психолого-психиатрической экспертизы, Егорова признали вменяемым.
В ночь на 4 июня в поселке Редкино Тверской области произошло убийство девяти человек. 45-летний электрик Сергей Егоров, вооружившись карабином "Сайга", пришел на дачный участок к соседям, у которых было застолье, и убил их. Выжила только 21-летняя девушка, которая спряталась под одеялом, успев вызвать полицию. Егоров убил еще двух человек на соседнем участке, прежде чем его задержали.
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