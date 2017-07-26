Организаторы "Евровидения" назвали город, где состоится конкурс в 2018 году
Очередной 63-й песенный конкурс "Евровидение-2018" пройдет в Лиссабоне. Также определены даты конкурса. Первый полуфинал состоится 8 мая, второй полуфинал - 10 мая, финал - 12 мая.
Международный песенный конкурс "Евровидение" пройдет в столице Португалии, Лиссабоне, в 2018 году, передает ТАСС. Полуфиналы пройдут 8 и 10 мая, а финал конкурса состоится 12 мая.
Welcome to Lisbon! #Eurovision2018 pic.twitter.com/jhJ1tNmgtC— Eurovision (@Eurovision) 25 июля 2017 г.
Помимо Лиссабона, в числе городов-претендентов фигурировали Гимарайнш, Гондомар, Фару и Санта-Мария-да-Фейра. Изначально государственная телевизионная компания Португалии объявила о проведении мероприятия в столице, но позже было решено рассмотреть другие варианты.
Португалия получила возможность провести конкурс на своей территории после победы своего участника Сальвадора Собрала в "Евровидении-2017".
Россия не принимала участие в конкурсе из-за запрета на въезд на Украину певицы Юлии Самойловой. Украинская служба безопасности ввела запрет из-за того, что певица выступала на фестивале в Крыму.
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