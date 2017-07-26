Вдоль набережных Москвы-реки появятся километры пешеходных маршрутов

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Благоустройство набережных по программе "Моя улица" продолжается в Москве. Работы планируется завершить ко Дню города.

В Москве продолжается благоустройство набережных по программе "Моя улица". Работы на Краснопресненской, Саввинской, Ростовской и Смоленской набережных завершены на более чем наполовину, Пречистенская набережная — на 25%. Власти обещают завершить ремонт ко Дню города, передает TVC.RU.

На пяти набережных уже почти полностью демонтировано тротуарное покрытие и бортовой камень, заканчиваются земляные работы и прокладка труб. Продолжаются работы по ремонту водосточных решеток, укладке гранитной плитки, устройству бордюров, а также установке водоотводных лотков. На набережных появится новая ливневка.

После завершения основных строительно-монтажных работ приступят к укладке нового асфальта на проезжей части.

После благоустройства три набережные станут частью единой прогулочной зоны вдоль Москвы-реки, от Нового Арбата до Новодевичьего монастыря. Более 50 тысяч квадратных метров пешеходных дорожек выложат крупной гранитной плиткой. Тротуары расширят на 2,5–7,5 метра. На набережных планируют установить более 300 новых опор основного освещения, еще более сотни дополнительных торшерных опор с энергосберегающими лампами появятся на тротуарах.

Пешеходную часть от проезжей будут отделять газоны, деревья и кустарники. У реки организуют смотровые площадки с лавочками, установят урны и информационные стелы. Также планируется отремонтировать фасады домов вдоль набережных.

На протяжении двух километров Краснопресненской набережной также расширят тротуары, обновят ливневую канализацию. Кроме того, приведут в порядок фасады домов на соседних улицах, в том числе здания, которые были построены в 50-х годах прошлого века по проекту архитектора Иосифа Ловейко.

На Краснопресненской набережной установят новые скамейки, урны и информационные стелы с бесплатным доступом к интернету и USB-зарядками. Широкие тротуары с террасами и новый сквер у Крымского моста появятся на Пречистенской набережной. Сейчас там уже демонтировано 86% тротуарного покрытия — от Крымского моста до Патриаршего, следующий этап — прокладка кабельной канализации. На участке от Большого Каменного моста до Патриаршего уже выкладывают новую гранитную плитку.

Вдоль всей Пречистенской набережной увеличат количество водоприемников, будет проложен водоотводный лоток. Там установят фонари, стилизованные под исторические, лавочки, навигационные стелы и урны. А у Большого Каменного моста появится ландшафтная подсветка.

Благоустройство набережных в Москве — один из приоритетов города. В этом году планируется благоустроить 11 набережных.