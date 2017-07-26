Mercedes за 6,5 млн рублей угнали на западе Москвы

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Неизвестный угнал автомобиль Mercedes на западе столицы. Материальный ущерб составил около 6,5 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело о краже.

На западе столицы неизвестный угнал иномарку стоимостью около 6,5 миллиона рублей. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу управления ГИБДД по городу. Инцидент произошел в районе Очаково-Матвеевское.

"Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в период с 23:00 24 июля до 9:15 25 июля неизвестный совершил кражу принадлежащей указанному гражданину автомашины Mercedes-Benz G-63 AMG", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что материальный ущерб составил около 6,5 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело о краже.

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