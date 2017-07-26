Снятый с рейса "русский оккупант" будет судиться с Delta

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Россиянин, которого сняли с рейса американской авиакомпании Delta якобы за то, что он "оккупировал Крым", намерен подать в суд на перевозчика.

Российские дипломаты в США выясняют обстоятельства инцидента с нашим соотечественником. Андрей Ерёмин написал в социальных сетях, что его высадили из самолета авиакомпании Delta только за то, что у него российское гражданство. Об этом сообщает "ТВ Центр".

"Я сел в самолет. Ну и человек, который рядом со мной сидел, говорит: вы, русские — оккупанты Крыма. Ну у меня слова были: извините, пожалуйста, закройте свои рот и смотрите в окно. Потом он на что-то пожаловался стюардессе, что русский гражданин вот такой вот он. Вот он провоцирует. Стюардесса подошла и сказала: "Извините пожалуйста, пройдите на дополнительную проверку". И меня вывели из самолета", - сообщил он ТВЦ.

Мужчина рассказал, что был в куртке с российской символикой. Сидящий рядом пассажир отказался лететь с ним на одном рейсе и устроил скандал, в том числе называл Ерёмина оккупантом за то, что Крым вошел в состав России. При этом экипаж встал на сторону скандалиста. В итоге мужчину высадили из самолета.

В самой авиакомпании настаивают на другой версии событий. Якобы Андрей опоздал на посадку, открыл дверь на выход, сработала сигнализация. Его задержали для объяснений, поэтому он не попал на свой рейс и был отправлен другим бортом. Сам Ерёмин заявил, что собирается подавать в суд на авиакомпанию.