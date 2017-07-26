Москва упрекнула США в уничтожении шансов наладить отношения с Россией

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Конгресс США принял новый пакет антироссийских санкций. Теперь документ рассмотрят в американском Сенате. В Москве уже назвали эти действия шагом к уничтожению перспектив нормализации отношений двух стран. По словам замглавы МИД Сергея Рябкова, "происходящее не укладывается в рамки здравого смысла".

Подавляющим числом голосов Палата представителей Конгресса США одобрила ужесточение санкций против России, Ирана и КНДР. Хотя для принятия законопроекта достаточно было и двух третей, отмечает "ТВ Центр".

Теперь документ под названием "Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций" должен одобрить Сенат. Причем сделать это планируют до конца недели, чтобы успеть до летних парламентских каникул и не откладывать принятие решения до сентября. А затем закон ляжет на стол Дональда Трампа. И судя по предыдущим заявлениям из Белого Дома, президент США готов подписать его. Хотя в администрации еще пытаются сохранить интригу.

"Несмотря на то, что президент поддерживает жесткие санкции в отношении Северной Кореи, Ирана и России, Белый дом изучает принятое Палатой представителей законодательство и ожидает появления окончательного законодательного пакета на столе президента", - сообщила его пресс-секретарь Сара Сандерс.

Новый законопроект вводит ограничительные меры против России, разработанные еще предыдущей администрацией во главе с Бараком Обамой. И без того мизерное сотрудничество в военной и космической деятельности, по сути, сводится к нулю. По-прежнему запрещается доступ к российской дипсобственности. Сокращается срок кредитования российских банков и особенно энергетических компаний, вкладывающих средства в развитие "Северного потока 2".

Новые санкции больше похожи на план экономической агрессии. Закон рекомендует правительству США "сделать приоритетом экспорт американских энергоресурсов" в Европу. То есть дешевый российский газ заменят американским без всякой конкуренции. Но такой подход уже касается энергетической безопасности Брюсселя. В среду расширение санкций рассмотрят в Еврокомиссии. Обеспокоены и американские энергетические компании. Но к ним не прислушались. По сути, санкциями против России в США пытаются одним махом оправдать все свои неудачи.

"Дальнейшая деградация двустороннего сотрудничества становится неизбежной, хотя дальше вроде бы уже некуда. Что происходит? В широком смысле и безотносительно к нынешним сюжетам – американцы беззастенчиво уничтожают конкурирующее инакомыслие, видя в России диссидента, бросившего вызов их монополярной системе мироустройства", - полагает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Главная особенность нового закона - Трамп теперь обязан согласовывать с Конгрессом любое смягчение санкций и даже изменение политики в отношении к Москве. В итоге, чтобы снять ограничения потребуется принимать новый закон, что практически нереально, учитывая большое антироссийское лобби в американском истеблишменте.

Никита Васильев, "ТВ Центр".