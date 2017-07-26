В Москве воры на мотоцикле украли из иномарки 13 тысяч долларов

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Двое неизвестных на спортбайке во время стоянки на светофоре украли из салона иномарки сумку с 13 тысячами долларов. В настоящее время злоумышленников разыскивает полиция. По данному факту возбуждено уголовное дело.

На Ленинском проспекте в столице двое неизвестных на спортивном мотоцикле украли из салона иномарки сумку с 13 тысячами долларов во время стоянки на светофоре. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

«Двое неизвестных на спортивном мотоцикле подъехали к остановившейся на запрещающий сигнал светофора машине Kia Mohave, разбив молотком стекло задней левой двери, из салона открыто похитили портфель, в котором находились принадлежащие заявителю 13 тысяч долларов США", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что материальный ущерб составил около 800 тысяч рублей. В настоящее время полиция разыскивает злоумышленников. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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