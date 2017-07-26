Синоптики предупредили о грозовых ливнях на выходных

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В субботу будет жаркая погода, но атмосферные фронты принесут в Московский регион ливни и грозы со шквалистым ветром, местами может выпасть до трети месячной нормы осадков. В воскресенье немного похолодает, но также пройдут дожди.

Синоптики предупредили об ухудшении погоды на выходных, столичный регион накроют проливные дожди с грозами и шквалистым ветром, сообщает РИА Новости со ссылкой на погодный центр "Фобос".

По словам специалистов, пик тепла придется на пятницу, температура воздуха составит 32 градуса. Но в субботу в столичный регион придут атмосферные фронты, которые принесут с собой проливные дождь, грозу и шквалистый ветер.

В субботу, 29 июля, будет достаточно жарко – до 30 градусов тепла, но в воскресенье температура понизится до 25 градусов. Может выпасть до трети месячной нормы осадков.

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