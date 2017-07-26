Пропавшего под Брянском 8-летнего мальчика нашли живым

Теги: Происшествие ребенок брянск

В Брянской области спустя три дня нашли пропавшего 8-летнего мальчика. Ребёнок отправился на велосипеде в соседнюю деревню за мороженым, но домой так и не вернулся. В его поисках принимали участие сотни человек.

О том, что Кирилла Петрухина нашли живым, сообщила одна из волонтерских групп. Спустя двое суток поисков ребенок отозвался на свое имя, передает "ТВ Центр".

"Его нашли в лесу, практически в болоте. Мать была здесь, отец вернулся из командировки сегодня утром. Много царапин потому, что он ходил по лесу, был сильно поцарапан. Ушел не далеко от точки штаба, где то на 800 метров. Судя по всему, бродил", - рассказал координатор отряда "Лиза Алерт" Виктор Дулин.

Небольшими группами на расстоянии вытянутой руки друг от друга прочесывали квадрат за квадратом волонтеры. Овраги, колодцы, заброшенные дачные участки – ничего нельзя было упустить. За час удавалось пройти не больше двух-трех километров.

В какой-то момент волонтёры находят след детского ботинка. Фото с координатами тут же отправляется в штаб. Но кому точно принадлежит отпечаток, было неясно.

8-летний Кирилл Петрухин приехал в Корчминку погостить к своему крёстному – остальное время мальчик живёт в Брянске. В понедельник утром мужчина отпустил крестника за мороженым в соседнюю деревню. На велосипеде минут 15 езды. До Глаженки школьник добрался, продавщицы запомнили темноволосого мальчика. А вот обратно домой так и не пришел. Спустя несколько часов родственники обратились в полицию.

Узкая грунтовка частично проходит через лесной массив. Именно здесь удалось обнаружить велосипед мальчика. По некоторым данным, он был поврежден. Собаки тут же направились вглубь леса, но спустя сто метров потеряли след.

К поискам привлекли более сотни сотрудников полиции. Почти столько же добровольцев и волонтёров из отряда "Лиза Алерт". С воздуха территорию осматривали с помощью беспилотников и частных самолётов. Пока по рации не прозвучало долгожданное известие — исхудавшего, уставшего, но живого Кирилла нашли. Что мальчик делал эти двое суток и как оказался в лесу - неизвестно. Впрочем, скоро о своих приключениях он сможет рассказать сам. Как только ребенка осмотрят медики, он сможет вернуться домой.

Анна Пешехонова. "ТВ Центр".