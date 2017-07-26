Москалькова: девчонки у нас ущемлены в праве служить срочную службу солдатом

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Российская армия стала сильнее и презентабельнее за последние десять лет, однако в ней остаются проблемы, в том числе запрет для женщин проходить срочную службу в армии. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Она также обратила внимание на отсутствие индексации зарплат военнослужащих.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что российская армия стала сильнее и презентабельнее за десять лет, однако в ней остаются проблемы. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Может, не все меня поддержат, но я считаю, что девчонки у нас ущемлены в праве служить срочную службу солдатом. Им не разрешают, это неправильно", - сказала Москалькова на форуме "Территория смыслов на Клязьме".

Кроме того, по ее словам, нет индексации зарплат военнослужащих, они снижаются. Также "у нас обижены сегодня вдовы погибших при исполнении служебных обязанностей", добавила она.

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