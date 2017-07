СМИ: Apple запустила в России программу обмена старых iPhone

Теги: iphone Экономика apple телефон россия

Apple запустила в нашей стране программу обмена старых телефонов iPhone на новые с доплатой. На первом этапе это можно будет сделать в re:Store, "М.видео" и "Связном". Размер скидки на новый телефон будет зависеть от технического состояния старого аппарата, его внешнего вида и цен на рынке.

Американская компания Apple запустила в России программу обмена старых мобильных телефонов iPhone на новые с доплатой (trade-in). Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

На первом этапе сдать в trade-in старый телефон можно будет в re:Store, "М.видео" и "Связном". Представители этих сетей подтверждают свое участие в данной программе. При этом в дальнейшем список магазинов планируется увеличить.

Согласно программе trade-in, Apple принимает произведенные специально для России iPhone 4, 4s, 5, 5s, 6/6 Plus, 6s/6s Plus, 7/7 Plus и SE в хорошем состоянии. Размер скидки на новый телефон будет зависеть от технического состояния аппарата, его внешнего вида и цен на рынке.

