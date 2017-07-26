Электробусы появятся в Москве в 2018 году

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Московские власти планируют запустить первые электробусы в 2018 году. Конкурс на закупку состоится уже этой осенью. Замена традиционных автобусов на электробусы существенно улучшит экологическую ситуацию в Москве.

Московские власти намерены запустить первые электробусы по городским маршрутам уже в 2018 году, передает РИА Новости.

"Мы будем покупать электробусы, произведенные исключительно на территории Российской Федерации, мы хотим, чтобы все технические решения были сделаны в России. Покупка электробусов по 300 единиц уже в 2018 году даст нам возможность на некоторых маршрутах увидеть первые электробусы", - сообщил заместитель мэра столицы, руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов.

Замена традиционных автобусов на электробусы существенно улучшит экологическую ситуацию в городе. Затем власти планируют отказаться от использования контактной сети. Это усилит мобильность общественного транспорта, снизит эксплуатационные расходы и улучшит внешний вид улиц.