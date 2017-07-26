В центре Москвы мужчина укусил одного полицейского и пнул второго
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На Болотной площади во время проверки документов мужчина напал на полицейских: одного он укусил за руку, а второго ударил в колено. В отношении агрессивного гражданина завели уголовное дело.
Мужчина напал на стражей порядка в центре Москвы во время проверки документов, передает агентство "Москва".
Инцидент произошел на Болотной площади возле памятника художнику Илье Репину. Полицейские заметили нервничающего мужчину и решили проверить его документы. После вопроса о наличие наркотиков, мужчина попытался бежать, после чего был схвачен сотрудниками полиции. В ответ задержанный укусил одного полицейского за руку и оторвал пуговицу, а другого пнул в ногу и порвал штаны.
В отношении агрессивного мужчины возбудили уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти. Мужчина находится под подпиской о невыезде.
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