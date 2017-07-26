В Пермском крае нашли гриб-баран весом 2,5 кг

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Редкий гриб-баран весом 2,5 килограмма нашли в Пермском крае. Плодовое тело гриба состоит из 250 шляпок с ножками, соединенными в один пучок. Неровные и волнистые края шляпок напоминают шкуру барана. Найденный образец был высушен и передан на хранение в музей.

Жители Пермского края обнаружили гигантский гриб-баран, занесенный в Красную книгу. Найти гриб на территории региона удалось второй раз за последние 50 лет. Найденный трутовик зонтичный весит 2,5 килограмма.

Плодовое тело гриба состоит из 250 шляпок с ножками, соединенными в один пучок. Неровные и волнистые края шляпок напоминают шкуру барана, пишет пресс-служба Пермского государственного национального исследовательского университета.

Найденный образец, говорится в сообщении вуза, был высушен и передан на хранение в музей биологического факультета.

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