В Пермском крае нашли гриб-баран весом 2,5 кг
Редкий гриб-баран весом 2,5 килограмма нашли в Пермском крае. Плодовое тело гриба состоит из 250 шляпок с ножками, соединенными в один пучок. Неровные и волнистые края шляпок напоминают шкуру барана. Найденный образец был высушен и передан на хранение в музей.
Жители Пермского края обнаружили гигантский гриб-баран, занесенный в Красную книгу. Найти гриб на территории региона удалось второй раз за последние 50 лет. Найденный трутовик зонтичный весит 2,5 килограмма.
Плодовое тело гриба состоит из 250 шляпок с ножками, соединенными в один пучок. Неровные и волнистые края шляпок напоминают шкуру барана, пишет пресс-служба Пермского государственного национального исследовательского университета.
Найденный образец, говорится в сообщении вуза, был высушен и передан на хранение в музей биологического факультета.
Читайте также:
В Подмосковье обнаружили оранжерею галлюциногенных грибов
В подмосковных лесах появился новый вид ядовитых грибов
Белоруссия поставила России впятеро больше грибов и яблок, чем собрала