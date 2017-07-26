Дело Улюкаева передано в Генпрокуратуру для утверждения обвинения

Теги: Уголовное дело суд минэкономразвития генпрокуратура улюкаев

Дело экс-министра экономического развития России Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в размере 2 миллионов долларов, передано в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Уголовное дело в отношении бывшего главы МЭР Алексея Улюкаева, обвиняемого в получении взятки в размере 2 миллионов долларов, направлено в Генеральную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, передает "Интерфакс".

"Следователь на заседание не явился, но прислал ответ, согласно которому дело Улюкаева передано в Генеральную прокуратуру России для утверждения обвинительного заключения", - сообщила судья на заседании Мосгорсуда.

Улюкаев был задержан с поличным в офисе "Роснефти" 15 ноября 2016 года. По версии следствия, в компанию он приехал за взяткой, которую требовал за подготовку документов по продаже "Роснефти" компании "Башнефть".

В настоящее время экс-министр отбывает домашний арест в своей квартире на Минской улице в Москве. Ему запрещено покидать и менять без разрешения место жительства, общаться с любыми лицами, кроме близких родственников, отправлять почтовые сообщения и пользоваться любыми средствами связи.

Читайте также:

Завершено расследование дела Улюкаева

Улюкаев ознакомился с материалами дела и попросил о 3-часовых прогулках

Улюкаеву разрешили посещать клинику из-за проблем со зрением

В Басманном суде рассказали об арестованном имуществе Улюкаева