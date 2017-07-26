СМИ узнали о задержании вице-губернатора Приморья

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В Приморье задержан вице-губернатор Евгений Вишняков, сообщают местные СМИ. По их данным, в администрации региона прошли обыски. Официального подтверждения этой информации нет.

Сотрудники ФСБ задержали вице-губернатора Приморского края Евгения Вишнякова. Об этом пишет Газета.ru со ссылкой на местные СМИ. В здании администрации края прошли обыски.

Официального подтверждения этой информации от правоохранительных органов нет. Источник в силовых структурах полагает, что арест может быть связан "с вопросами энергетики и Уссурийском".

Вишняков ранее курировал департамент энергетики Приморского края.