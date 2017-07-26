Суд обязал СБУ возбудить уголовное дело в отношении Порошенко

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Киевский суд обязал СБУ завести уголовное дело против Петра Порошенко. Экс-замглавы Генпрокуратуры Украины Ренат Кузьмин утверждает, что в 2013-2017 годах президент финансировал российскую армию с помощью липецкой фабрики Roshen.

Суд в Киеве обязал Службу безопасности Украины возбудить уголовное дело в отношении президента страны Петра Порошенко. Об этом сообщил экс-замглавы Генпрокуратуры Ренат Кузьмин на своей странице в Facebook.

По его словам, дело будет возбуждено по обвинению в государственной измене. Кузьмин утверждает, что в 2013-2017 годах Порошенко финансировал российскую армию с помощью липецкой фабрики Roshen.

Экс-прокурор отметил, что ранее СБУ отказалась заниматься расследованием этого дела, так как работа фабрики Roshen в России не запрещена Украиной.

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