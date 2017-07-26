Украина выдворила российскую журналистку за предвзятость

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Служба безопасности Украины сообщила о выдворении из страны российской журналистки. Ее обвинили в тенденциозном освещении ситуации в стране и запретили въезд на три года.

Российскую журналистку принудительно выдворили с Украины и запретили ей въезд в страну на три года, передает РИА Новости.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, журналистка вела "деструктивную деятельность под псевдонимом". Она якобы использовала связи с пророссийскими представителями украинских СМИ и экспертами, чтобы собирать информацию о ситуации в государстве. После этого, утверждает СБУ, она "тенденциозно освещала ситуацию в стране".

Под санкции попала журналистка Мария Князева. Она работает на телеканалы "Россия-1" и "Россия-24".

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