В РЖД заявили о безопасности пригородных электричек

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В РЖД заверили пассажиров в абсолютной безопасности пригородных электричек. Ранее проверка Ространснадзора нашла многочисленные нарушения в эксплуатации электропоездов, в частности, в тормозных и противопожарных системах.

В РЖД опровергли информацию о том, что к перевозкам допускаются неисправные поезда, сообщает RNS.

Компания пояснила, что все электрички, которые выпускаются на линию, абсолютны безопасны для перевозок. Техника, которая не прошла предрейсовую проверку, отстраняется от эксплуатации. Капитальный ремонт состава проходит каждый год.

На данный момент железнодорожники устраняют выявленные Ространснадзором нарушения.

Ранее Ространснадзор выявил многочисленные нарушения работы электропоездов, в том числе тормозных и противопожарных систем. Поводом для проверки могла стать авария в московском районе Кунцево в апреле. Тогда на путях столкнулись электричка и пассажирский поезд.

Ведомство проверило моторвагонные депо Перерва, Домодедово, Апрелевка, Нахабино и Лобня. По итогам проверки было выдано предписание о закрытии ремонта в депо ТЧ-3 Перерва.

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