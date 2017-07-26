Среда стала самым жарким днем в Москве с начала года

Теги: рекорд москва Погода

В среду воздух в столице прогрелся до 26,8 градуса, что является рекордом тепла с начала этого года. Ранее самым теплым днем было 30 июня, когда термометры показывали 26,6 градуса.

В Гидрометцентре России отметили, что среда стала самым жарким днем в столице с начала года. Об этом сообщает агентство "Москва".

"По данным метеослужбы на 12:00 воздух в столице прогрелся до 26,8 градуса. До этого самым теплым днем было 30 июня, когда термометры показывали 26,6 градуса", - говорится в сообщении.

Ранее синоптики предупредили об ухудшении погоды на выходных. Столичный регион накроют проливные дожди с грозами и шквалистым ветром.

Читайте также:

Синоптики предупредили о грозовых ливнях на выходных

Украина выдворила российскую журналистку за предвзятость

Суд обязал СБУ возбудить уголовное дело в отношении Порошенко

В Пермском крае нашли гриб-баран весом 2,5 кг

В центре Москвы мужчина укусил одного полицейского и пнул второго