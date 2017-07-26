МВД объявило о завершении расследования дела "пьяного мальчика"

Теги: Уголовное дело мвд подмосковье

Ольга Алисова, сбившая насмерть шестилетнего мальчика в Балашихе, в момент ДТП разговаривала по телефону. Расследование уголовного дела о ДТП завершено, материалы переданы в суд. Следствие об обнаружении алкоголя в крови ребенка продолжается.

МВД России завершило расследование уголовного дела о резонансном ДТП в подмосковной Балашихе, в котором погиб шестилетний мальчик, об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она сообщила, что виновница ДТП Ольга Алисова в момент инцидента превысила скорость и разговаривала по мобильному телефону. Ранее стало известно, что женщина могла избежать наезда на ребенка, применив экстренное торможение.

Материалы по делу о ДТП переданы в суд, ей грозит реальный срок заключения. Следствие о халатных действиях эксперта, выявившего алкоголь в крови ребенка, продолжается.

Резонансное ДТП произошло 23 апреля в Балашихе. Ольга Алисова, находясь за рулем Hyundai Solaris, сбила насмерть шестилетнего мальчика. Первичная экспертиза обнаружила высокую концентрацию алкоголя в крови мальчика. Этот результат подтвердил повторный анализ. По факту экспертного заключения в СКР возбуждено уголовное дело о халатности.

Дело о самом ДТП расследовали в ГУ МВД по Подмосковью. Дело взял под личный контроль министр внутренних дел Владимир Колокольцев.

Родители погибшего ребенка факт наличия алкоголя в крови не признают. По обоим делам отец мальчика признан потерпевшим.

7 июля суд арестовал Ольгу Алисову до 15 сентября. Ранее она нарушила подписку о невыезде, поэтому ее отправили в СИЗО. Защита обещала обжаловать решение суда.

Читайте также:

Отец "пьяного мальчика" дал подписку о неразглашении тайны следствия

По делу о "пьяном" мальчике в Балашихе назначена новая экспертиза