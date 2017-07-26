Задержанная в Турции девочка и ее отец возвращаются в Россию

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В среду в Россию вернётся 6-летняя Лиза Уханова, которую вместе с матерью и сестрой задержали при попытке незаконно пересечь турецко-сирийскую границу. Инцидент произошёл ещё в начале июля. На родину девочку везёт её отец. Ситуацию удалось разрешить только после вмешательства наших дипломатов.

Почти месяц плена — так отец шестилетней Лизы называет произошедшее с дочерью. Им удалось увидеться в турецкой миграционной службе лишь однажды, передает "ТВ Центр".

Ситуация вышла из пике лишь после вмешательства посольства России. Наши дипломаты согласовали с турецкими коллегами депортацию ребенка вместе с отцом на родину. Однако мать Лизы - бывшая супруга Сергея Светлана - со своим новым мужем и уже их общим ребенком по-прежнему останутся в миграционном центре. По некоторым данным, семья пыталась пересечь турецко-сирийскую границу и примкнуть к радикальным группировкам.

"Мою бывшую супругу и ее гражданского мужа, их ребенка и мою дочь сняли с рейса Турция-Азербайджан. Потом нам поступила информация от полицейских, что их задержали, и они находятся в Антакии в миграционной службе. Это закрытая зона, где очень много семей, которых задержали при попытке перейти в Сирию", - рассказывает Сергей Уханов.

Сергей прилетел в Турцию вместе с бывшей тещей. Мать Светланы пыталась поговорить с дочерью, но безрезультатно. Встреча состоялась, разговор — нет.

Благополучная семья из саратовской глубинки. Пять лет назад у Светланы и Сергея Ухановых родилась Лиза. Все было хорошо, но через некоторое время поведение девушки резко изменилось. У нее появился новый знакомый - Евгений Каачари. Чуть позже последовал развод с Сергеем. После рождения ребенка уже от нового мужчины, мать отдалилась от старшей дочери, лишь изредка разрешая Сергею видеться с Лизой. Детей мать перестала водить в детский сад, не разрешала общаться со сверстниками и не покупала игрушки. А позже сообщила родственникам, что приняла ислам.

Ситуация с депортацией российских граждан оказалась очень сложной. Международное право допускает отправку в любую страну. И не последнее слово здесь - за самими беглецами. По словам бывшего мужа, Светлану совершенно не интересуют билеты на родину. Она просит турецкую сторону отправить ее с детьми в Азербайджан. Вызволить из этого плена хотя бы одного ребенка - задача номер для Сергея на сегодня.

"ТВ Центр".